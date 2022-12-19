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Генсек ООН не увидел перспектив мирных переговоров между Россией и Украиной

Генсек ООН не увидел перспектив мирных переговоров между Россией и Украиной

Россия и Украина продолжат военную конфронтацию, эффективные мирные переговоры в ближайшее время не состоятся. Такое мнение высказал генсек ООН Антониу Гутерреш, передает ТАСС.

Генсек выразил надежду, что достичь мира на Украине удастся в 2023 году. «Я не оптимистичен по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Полагаю, что военная конфронтация продолжится и, думаю, нам придется подождать момента, при котором серьезные мирные переговоры будут возможны», — сказал Гутерреш.

Как писала «Парламентская газета», в начале декабря в Кремле заявили, что в Москве не видят перспектив для переговоров с Украиной. В середине декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важно не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, несмотря на разногласия по ситуации на Украине.

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По материалам: pnp.ru

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