. Глава МИД Венгрии выступил против лимита цен на газ
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Глава МИД Венгрии выступил против лимита цен на газ

Глава МИД Венгрии выступил против лимита цен на газ

Венгрия выступает против лимита цен на газ, так как такое решение является вредным и опасным, при этом его, возможно, смогут ввести. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат рассказал, что в связи с энергетическим кризисом заседания совета министров энергетики стран Европейского союза проходят очень часто, и Венгрии предстоит в Брюсселе «еще одна большая битва».

«Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок… Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но, несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться», — цитирует РИА «Новости» Сийярто.

Ранее в ЕС предложили установить лимит цены на российский газ на уровне 188 евро. В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что, по его мнению, предложенный Евросоюзом потолок цен на российский газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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