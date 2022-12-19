. Глава МИД Венгрии выступил против лимита цен на газ

Венгрия выступает против лимита цен на газ, так как такое решение является вредным и опасным, при этом его, возможно, смогут ввести. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат рассказал, что в связи с энергетическим кризисом заседания совета министров энергетики стран Европейского союза проходят очень часто, и Венгрии предстоит в Брюсселе «еще одна большая битва».

«Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок… Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но, несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться», — цитирует РИА «Новости» Сийярто.

Ранее в ЕС предложили установить лимит цены на российский газ на уровне 188 евро. В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что, по его мнению, предложенный Евросоюзом потолок цен на российский газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации.