. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Новый год все ближе и ближе. Эту неделю лучше полностью посвятить подготовке к праздникам — завершению важных дел на работе и подготовке дома к встрече 2023 года. В этом вам поможет еженедельный гороскоп.

Портал Woman’s day поделился с читателями информацией о том, что можно ждать в этот период. Он основан на советах Павла Глобы — одного из самых именитых астрологов не только России, но и мира. Эксперты сайта dailyhoro. ru решили рассказать о самых важных мыслях эксперты и добавить немного дополнительной полезной информации, которая может оказаться крайне полезной в той или иной жизненной ситуации.

Овен

Конец 2022 года будет для Овнов относительно спокойным. В любви и в делах представителям данного Знака нужно как можно чаще следовать за своими ощущениями, интуицией и не бояться проявлять больше креатива. Особое внимание астрологи советуют уделять числам и зодиакальной нумерологии. Согласно положению планет и звезд, сейчас больше всего будет везти бухгалтерам, кассирам, менеджерам по продажам. Числа полюбят Овнов, так что можно будет отправиться за покупками, чтобы приобрести подарки для родственников, украшения для дома, угощения для праздничного стола.

Телец

Тельцам, вероятно, придется очень много общаться с другими людьми — по работе, по делам, да и просто так. Есть вероятность того, что у этих людей появится много новых знакомых и друзей. Определить заранее, кто можно стать хорошим другом, а кто нет, помогут четыре простых совета для считывания чужой энергетики. С финансовой точки зрения неделя достаточно стабильна, но рисковать деньгами точно не стоит. Риски могут стать причиной больших неурядиц. В любовных отношениях возможны резкие перепады настроения. Нужно набраться терпения, чтобы не поссориться.

Близнецы

Самыми негативным, сложным и неблагоприятным днем недели для Близнецов станет среда. 21 декабря Луна возьмет верх над Солнцем, но будет очень агрессивной, поэтому день может не задаться с самого утра. Самые сильные обереги от всех проблем помогут Близнецам остаться на плаву и пережить всё плохое с наименьшими потерями. Не нужно остро реагировать на субъективное мнение второй половинки, друга или родственника. В общении с людьми Близнецам стоит в первую очередь научиться осторожности и стабильности. Не нужно ругаться по каждому поводу. Чтобы не испортить праздничное настроение.

Рак

У Раков на этой неделе могут быть небольшие трудности на работе и в бизнесе, связанные с пониженной мотивацией и продуктивностью. Чтобы исправить это, можно попробовать воспользоваться эффективным ритуалом для повышения настроения и работоспособности. Тяжелый труд не пройдет даром, даже если так покажется на первый взгляд. На самом деле Раки смогут получить от Вселенной свои дивиденды, но только если будут ответственными и трудолюбивыми. В отношениях со второй половинкой, возможно, стоит стать вторым номером, позволив любимому человеку побыть главным.

Лев

Львы могли устать за первую половину декабря, причем очень сильно. На этой неделе лучше избегать сильных нагрузок интеллектуального или физического плана. Пришло время взять передышку, чтобы последнюю неделю года снова провести в активности. Несмотря на то, что Львам позволено немного отдохнуть, в работе им будет везти. Чтобы биополе восстанавливалось быстрее, важно пользоваться семью простыми способами. Что касается амурных дел, то эта неделя, по мнению астрологов, подходит для них лучше всего. Можно приговорить о важном со второй половинкой, познакомиться с кем-то новым.

Дева

Девам нужно срочно избавиться от привычек, которые способны разрушить их жизнь. Да, их может быть не много, однако, их опасность в конце года будет очень высокой. На этой неделе астрологи советуют всем людям данного Знака не забывать про осторожность в питании. На этой неделе можно съездить домой к родителям, навестить дальних родственников, пообщаться с ними по телефону или видоесвязи. Любовь отойдет на второй план, да и работа станет чуть менее важной. Необходимо сосредоточиться на общении с близкими. Возможно, им понадобится помощь Дев.

Весы

Весам в эти семь дней можно отправляться в командировки, решать вопросы аренды, совершать важные и дорогостоящие покупки. Можно попробовать потратить часть средств на покупку новой одежды, преображение себя и своего дома. Если хочется, чтобы дома все было нормально, лучше не проявлять агрессии и быть предельно спокойными. Что же до общения с посторонними людьми, то тут астрологи советуют Весам помнить о трех верных признаках, которые помогут вычислить обладателя плохой энергетики. Нужно больше времени говорить с партнером, делясь своими планами.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе важно провести энергетическую уборку. Например, можно воспользоваться восемью правилами Мари Кондо, которые помогут создать гармонию в доме. Это очень важно, так как Новый год все ближе и ближе. Это отличный период для финансовых вливаний в работу и бизнес. Нужно обеспечить себя комфортом. Важно потратить деньги на то, чем Скорпионы пользуются каждый день. Если они сидят на кресле. Оно должно быть удобным. Если они водят автомобиль, он должен быть комфортабельным. Также особое внимание стоит уделять сфере любви.

Стрелец

Наступает отличная неделя для физической активности. Стрельцам можно заниматься спортом, ходить, бегать, посещать спортзал. Также очень важно установить сбалансированную энергетическую защиту, чтобы окружающие люди не смогли украсть у Стрельцов силы. Они им очень нужны, так как перед главным праздником 2022 года нужно еще очень многое успеть сделать. В любви можно смело проявлять творческий подход, но делать это лучше осторожно, чтобы не перегибать палку и не отпугивать людей своей излишней неординарностью.

Козерог

Козерогам стоит избавиться от вредных энергетических привязок, чтобы перестать вспоминать про ошибки, бывших вторых половинок и в целом меньше жить прошлым. Это крайне важно, так как близится праздник, в который нужно обязательно смотреть в будущее. Новый год не прощает людям уныния и апатии. В отношениях с людьми лучше быть осторожнее, правильно подбирая слова и фразы. Не стоит также оставлять без внимания болезни. Важно как можно скорее вылечиться, ведь никто не хочет встречать Новый год в дурном настроении и плохом самочувствии.

Водолей

У Водолеев наступает время, в которое важно отпускать прошлое и не думать об успехах, которых удалось достичь ранее. Нужно смотреть в будущее и стараться думать о завтрашнем дне. Это очень благоприятное время для романтики, покупки подарков близким. Внеплановым походам в интересные места. Можно тратить деньги на развлечения и досуг. Сейчас лучше не унывать и как можно больше времени посвящать чему-то приятному. Также астрологи советуют воспользоваться тибетскими упражнениями на укрепление здоровья и обретение гармонии.

Рыбы

На этой неделе ночные светила покажут миру самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб. Все хорошее станет актуальным 19 и 24 числа. 21 декабря — самый опасный день недели, в который звезды и планеты могут высветить в Рыбах их главные недостатки. Самое главное сейчас — ни в коем случае не останавливаться в развитии, даже если покажется, что развиваться уже некуда. В любовной сфере не всё будет однозначно. Вероятно, Рыбам придется пойти на некоторые уступки, чтобы сохранить любовь и гармонию в отношениях.