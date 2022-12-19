. Христиане чтут икону Божией Матери «Нечаянная радость» в четверг, 22 декабря 2022 года

Икона Божией Матери «Нечаянная радость» является одной из самых почитаемых в православной традиции. В 2022 году верующие будут ее чтит в четверг, 22 декабря. На ней изображен раскаявшийся грешник, получивший Божье прощение и шанс на новую жизнь.

История иконы Божией Матери «Нечаянная радость»





Молитву перед иконой «Нечаянная радость» читают в следующих случаях:

об исцелении от болезни;

о даровании детей;

о примирении враждующих;

о благополучных родах;

о детях, которых необходимо вразумить;

о помощи в поиске пропавших без вести.

В любой сложной и неразрешимой ситуации можно прийти в храм и помолиться перед иконой, и Богородица непременно откликнется.

История иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

Когда точно появилась икона Божией Матери «Нечаянная радость», неизвестно. Списки (копии) с ее первообраза начали распространяться в середине 19 века, и сегодня иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Нечаянная радость», имеются в большинстве храмов. История, которую описывает икона, произошла с одним грешником, «человеком беззаконным», который вел беспутную жизнь, однако не забывал каждый день молиться перед иконой Царицы Небесной. И вот однажды было ему во время молитвы видение: он увидел, что фигуры Богородицы и Младенца Иисуса движутся, а на ладонях, ногах и в боку Иисуса открылись раны, которые появились у Него при распятии. Грешник в страхе вопросил Деву Марию, откуда эти раны и кровь, Богоматерь же ответила, что это грешники своими неправедными делами снова и снова распинают Ее Сына, причиняя Ей скорбь.

Потрясенный грешник стал молить Богоматерь о прощении, но Она ответствовала, что это только в воле Ее Сына. Грешник продолжал свои мольбы, но когда Дева Мария согласилась ходатайствовать за него перед Иисусом, Ее моления были дважды Им отвергнуты. Тогда Матерь Божья хотела припасть к ногам Своего Сына, чтобы вымолить у Него прощение для грешника, и Он из почтения к Своей Матери отпустил ему грехи, а в ознаменование прощения велел облобызать Свои язвы. Грешник исполнил повеление, и чудесное видение исчезло. После этого он стал вести праведную жизнь, как и повелел ему Господь, а прощение грехов стало для него «нечаянной радостью».

Чудес иконы

С начала XVIII ст. (именно тогда был изготовлен первый список святыни), этот образ прославился как чудотворный. Сохранилось множество свидетельств о совершённых им излечениях.

По молитвам Божией Матери люди избавляются от болезней, связанных со слухом, причём не только физическим, но и духовным – когда христианин страдает от неверия и разочарования. Утрата истинных ценностей неизбежно проявляется и на телесном уровне – именно в таких случаях необходимо прибегать к иконе.

Молитва иконе «Нечаянная радость» способствует обретению того, о чём Вы мечтали. Разлука с близкими людьми, материальные лишения, вразумление отбившихся от рук детей, спасение от наветов и клеветы, трудное путешествие или ответственное задание на работе – нет такой ситуации, которой не смогла бы разрешить искренняя просьба, обращённая к образу.

В чем помогает и какие молитвы читают сегодня

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, – вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми облечи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грехе и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй; преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми житии сотвори; сконсавшимся внезапною смертию милостива бытии Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.