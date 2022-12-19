. Игроки теперь могут посмотреть свою статистику по Xbox за 2022 год





Несколько дней назад команда Playstation выпустила инструмент, который позволил каждому игроку посмотреть свою индивидуальную статистику за год. Microsoft ранее тоже выпускала подобные инструменты — в 2017 году, в 2018 году, а также к 20-летию Xbox (позволяя изучить историю профиля). Но в этом году такой инструмент команда Xbox не выпустила, чем были недовольны многие игроки в соцсетях.

Известный среди пользователей Xbox портал trueachievements представил подобный инструмент (здесь). Теперь каждый может посмотреть свою статистику на Xbox за 2022 год. Для этого нужно перейти на страницу на сайте trueachievements, подключить свой профиль Xbox Live к аккаунту сайта и тогда, на основании вашего профиля, будет сгенерировано изображение — ниже можно видеть пример.





Стоит сказать, что в зависимости от разных активностей пользователей, меняются параметры статистики, которая у них отображается в итогах года.