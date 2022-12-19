. Илон Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter
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Илон Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter

Илон Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы TwitterМаск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter и пообещал подчиниться результатам

Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter.

Маск пообещал подчиниться результатам опроса. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими опросами.

Ранее Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера.

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По материалам: lenta.ru

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