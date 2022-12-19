. Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки машин
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Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки машин

Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки машин

Иркутская область заняла 18 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по доступности покупки новых автомобилей. Эксперты отмечают, что за 2022 год доступность новых машин в России существенно снизилась. Это произошло из-за ухода c рынка иностранных производителей и роста стоимости автомобилей. Информация об этом появилась на сайте РИА Новости.

Согласно данным в рейтинге, 19,4% семей Иркутской области могут купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 900 тысяч рублей). 4,7% семей могут купить в кредит и содержать новую машину средней стоимости (2,5 миллиона рублей) и только 0,19% семей могут купить в кредит и содержать новую машину премиум-класса (10 миллионов рублей)

Первые места в рейтинге доступности покупки новых машин заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Замыкают список Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия.

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По материалам: irk

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