. Иркутский гастробар вошел в шорт-лист «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса»

Иркутский гастробар «Сибирский лофт» вошел в шорт-лист «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса». Его внесли в список номинантов премии «Лучшие в индустрии — ресторанный интерьер года». Авторы дизайна — Александр Шульгин и Екатерина Глухова.

Профессиональная премия «Лучшие в индустрии» вручается ежегодно с 2019-го года. «Уникальность этой премии в том, что стать лауреатом и попасть в Зал славы „Пальмовой ветви ресторанного бизнеса“ можно только один раз», — отмечается на сайте организаторов. В конкурсе участвуют заведения, открытые в 2022 году.

Список номинантов составили на основе лонг-листа, всего в течение года организаторы приняли 172 заявки. 12 декабря члены экспертного совета объявили победителей.





Фото организаторов Фото организаторов