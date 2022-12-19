. Иркутский район возглавил рейтинг районов с наибольшим количеством исков против «серых» майнеров
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Иркутский район возглавил рейтинг районов с наибольшим количеством исков против «серых» майнеров

Иркутский район возглавил рейтинг районов с наибольшим количеством исков против «серых» майнеров

Иркутская энергосбытовая компания подала 923 иска в отношении добытчиков криптовалюты, которые ведут эту деятельность на территории региона, получая коммерческую прибыль за счет субсидируемой цены на электроэнергию для населения. Наибольшее число судебных разбирательств ведется в отношении так называемых «серых» майнеров из Иркутского района — 283, а также Иркутска – 159 исков. Кроме этого, 86 исков подано в Шелеховском районе и порядка 60 в городах Братске и Усолье-Сибирском.

В пользу энергетиков рассмотрено 427 заявлений. Общая сумма удовлетворенных требований составила 211 миллионов рублей.135 добытчиков криптовалюты согласились с доводами энергетиков в досудебном порядке и еще 10 заключили мировые соглашения. Теперь они оплачивают ресурс в соответствии с целью потребления. Полученные средства направляются на развитие энергетической инфраструктуры, усиление центров питания, которые сейчас работают на пределе мощности.

Как показывает практика, концентрация майнинговой деятельности на конкретной территории напрямую влияет на аварийность сетей, сообщают энергетики. Размещая устройства в частных и многоквартирных домах, гаражных кооперативах и иных подсобных помещениях, майнеры ставят под угрозу стабильное энергоснабжение в населенных пунктах. В результате фактически промышленная нагрузка приводит к постоянным отключениям добросовестных потребителей. Так, с 1 ноября в Иркутском районе произошло свыше 250 отключений. Так, два добытчика криптовалюты оставили без электроснабжения около ста домов в Дзержинске, перебои со светом испытывали и в поселке Мамоны, где выявили 32 «серых» майнера. В настоящее время в судах разных инстанций на рассмотрении находится 351 дело в отношении «серых» майнеров.

Жители, которые стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, могут обратиться в Иркутскэнергосбыт по телефону 8-800-100-9-777, отправить сообщение по электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или написать в группах компании в социальных сетях «Свет38».

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По материалам: irk

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