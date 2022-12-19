. Иркутский спортсмен Расамбек Гёзалов одержал победу в чемпионате мира по борьбе

Спортсмен из Иркутска Расамбек Гёзалов, представитель академии Team Strela Russia и клуба «Островский 13» одержал победу в чемпионате мира по борьбе в кимоно. Чемпионат мира по версии ACB JJ World Championship прошел в Санкт-Петербурге с 13 по 18 декабря. Участие приняли десятки сильнейших спортсменов со всего мира в дисциплинах бразильское джиу-джитсу (в кимоно) и грэпплинг (без кимоно). 15-летний иркутянин забрал золото в своей весовой категории в кимоно и занял второе место в мире без кимоно.

В прошлом году Расамбек Гёзалов был в числе пятерых иркутских спортсменов, завоевавших золотые медали на международном турнире по бразильскому джиу-джитсу Gymnasium cup. В этом сезоне он так же выиграл всероссийский турнир по джиу-джитсу и чемпионат России по версии АСБ.