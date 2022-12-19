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Из «Флэша» вырежут камео Супермена и Чудо-женщины с Кавиллом и Гадот

Из «Флэша» вырежут камео Супермена и Чудо-женщины с Кавиллом и ГадотTHR: руководители DC Studios решили вырезать из Флэша камео Супермена и Чудо-женщины

Из фильма «Флэш», премьера которого назначена на 2023 год, вырежут камео Супермена и Чудо-женщины в исполнении актеров Генри Кавилла и Галь Гадот. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Данное решение было принято новыми руководителями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Уточняется, что кадры с Гадот вырежут из картины в связи с тем, что студия не одобрила сценарий «Чудо-женщины 3», предложенный ее режиссером Пэтти Дженкинс.

Ранее руководители DC Studios приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3». Утверждалось, что концепт триквела не совпадал с грядущими планами Ганна и Сафрана относительно вселенной DC.

Позднее Ганн подтвердил закрытие некоторых фильмов студии, но не пояснил, о каких из них идет речь. Также стало известно, что Генри Кавилл больше не вернется к роли Супермена.

16 декабря стал известен гонорар Генри Кавилла за вырезанное камео во «Флэше».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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