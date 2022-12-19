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Известный российский телеведущий рассказал о полученной на съемках травме

Известный российский телеведущий рассказал о полученной на съемках травмеТелеведущий Тимур Родригез сообщил, что получил травму на съемках шоу «Маска»

Известный российский телеведущий, шоумен Тимур Родригез сообщил, что получил травму во время съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» канала НТВ. Подробности он раскрыл в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На съемках новогодней "Маски" я надорвал себе связки. (...) Связки надорваны, слава богу, не разорваны, нет перелома», — рассказал Родригез.

Телеведущий добавил, что некоторое время ему придется передвигаться на костылях. Он уточнил, что это поможет ему быстрее восстановиться и вернуться в строй. Вместе с тем Родригез признался, что «ограничение жизнедеятельности его ужасно выбешивает».

В начале декабря стало известно, что шоумена и участника российских телешоу Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы. Уточнялось, что врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Позднее Солнцев вышел на связь с журналистами и заявил, что получил травму головы после того, как его толкнули.

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По материалам: lenta.ru

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