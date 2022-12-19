. Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
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Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах

Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Актриса Яна Поплавская не понимает, как может их принять народ. Артистка и общественный деятель Яна Поплавская считает, что Россия вполне обойдется без тех, кто ее покинул. Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в телеграм-канале отреагировала на высказывание олимпийской чемпионки Татьяны Навки об уехавшем из России Иване Урганте. Татьяна Навка считает, что шоумен не сделал ничего плохого и он обязательно должен вернуться и вернется. Яна Поплавская дала понять, что ее мнение идет вразрез с мыслями прославленной спортсменки Татьяны Навки. Яна Поплавская считает, что Ивану Урганту не стоит возвращаться в Россию и на экраны. «Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит, точно вернется. А что случилось? Неужели не нашлось ни одной такой страны, где можно жить не хуже и зарабатывать не меньше? Видимо, не нашлось», — высказалась Яна Поплавская.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль». Яна Поплавская опасается, что возвращение Ивана Урганта может создать прецедент. И после его приезда в Россию начнут приезжать все те знаменитости, которые покинули ее в 2022 году. «Как можно представить, что этих людей тут будут встречать, радостно приветствовать на тусовках и показывать по центральным каналам? Спасибо, не надо. Здесь и без вас много прекрасных артистов и журналистов, которые готовы работать и делать это качественно», — продолжила Яна Поплавская. Она напомнила, что и до Ивана Урганта по ТВ шли прекрасные вечерние шоу. И вообще, заключила Яна Поплавская, в России много талантливых людей, которые ничего не боятся.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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