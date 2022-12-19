. Юные россияне гордятся шахтерами, воинами и космонавтами

Организаторы всероссийского патриотического проекта "Смотри, это Россия!" рассказали, чем гордятся школьники страны.

В рамках конкурса ребята снимали видеооткрытки о своей малой Родине и отправляли их ребятам из других регионов. Участниками проекта стали более 27 тысяч человек из всех 89 субъектов страны. Конкурсная комиссия выделила топ-5 тем, которые чаще всего фигурировали в работах юных россиян. Так, ребята из новых регионов РФ чаще всего испытывают гордость за объединение с Россией, за шахтерский труд и ратные подвиги земляков. А в целом по стране школьники гордятся культурным наследием своих регионов и известными жителями - героями Великой Отечественной войны, писателями и космонавтами.

Напомним, в этом году проект "Смотри, это Россия!" проходил в третий раз. Его организатором выступил республиканский ресурсный центр "Юные Якутяне" при поддержке главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Имена победителей, которые определялись открытым интернет-голосованием, назовут 21 декабря. Кроме того, выберут победителей по 11 дополнительным партнерским номинациям.