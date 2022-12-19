. Как загадывать Новогодние желания, чтобы они сбылись?

Новогодние мечты могу сбыться ели их правильно загадать. Загадывание желаний в новогоднюю ночь — настоящий ритуал, которые совершают даже те, кто не особо верит во всю эту мистику. Кандидат психологических наук Кристина Иваненко считает, что писать мечты на листочке, а затем сжигать, бросать в бакал и выпивать, — все это помогает сформулировать цели на будущий год. Зная, чего мы хотим, становится проще этого достичь. «Новогодняя полночь — это очень эмоционально насыщенный момент и, когда мы ставим перед собой цели, а загадывание желания — это не что иное, как целеполагание, именно в этот эмоционально заряженный момент мы как бы впечатываем их свою психику и потом весь год чуть больше имеем шансы к ним стремиться», — сказала специалист. Но формулировать желания тоже нужно уметь. Так, очень важно определить сроки исполнения задуманного. Для психики конкретный ответ на вопрос, когда я хочу получить или достичь что-либо, дает некую опору и конкретику, что увеличивает шансы на исполнение. Конкретность, по мнению специалиста, вообще очень важна. «Глобальные формулы вроде мира во всем мире и счастья себе и родным тоже хороши, но, скорее всего, они так и будут мечтами, которые маячат на горизонте, если вы их не конвертируете во что-то более конкретное», — отметила психолог. Еще один секрет успеха — измеримость. Следует точно определить для себя, сколько ваша мечта, условно говоря, весит в килограммах и граммах, стоит в рублях или в валюте. Если желаете квартиру, определитесь, сколько в ней должно быть метров, где она будет находиться, и что вы увидите из окна. Еще один нюанс — желание должно быть достижимым, но при этом очень вдохновляющим. Если вы представляете, как это будет, а по коже ползут мурашки от восторга, значит, вы на верном пути. Также нужно понимать, зачем вам это нужно, что в конечном итоге вы получите. «Не просто похудеть на 10 килограмм, а ради того, чтобы участвовать в соревнованиях, чувствовать себя лёгкой на марафоне. Не просто зарабатывать на 30% больше, а ради того, чтобы выйти на новый уровень качества жизни и того-то», — привела пример Иваненко. Естественно, что исполнение задуманного должно зависеть только от вас. Желать, чтобы, скажем, другой человек сделал то, что вы хотите, и изменился, как вы того желаете, бесполезно. «Старайтесь загадывать те факторы, на которые можете повлиять именно вы», — заявила психолог РИА «Новостям». Ранее эксперты узнали у россиян, собираются ли они дарить подарки на Новый год, какую сумму планируют потратить, и какой презент стал настоящим хитом.