. "Калашников" наладил серийное производство автоматов под патрон НАТО

Концерн "Калашников" запустил серийное производство автоматов, поддерживающих стрельбу патронами стандарта НАТО. Об этом заявили в пресс-службе концерна.

"[Завершено] освоение серийного производства автоматов АК-15 и АК-19 под патроны 7,62 х 39 и 5,56 х 45, соответственно, на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Обе модели являются вершиной развития системы АК и отличаются от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы", — сообщили в "Калашникове".

Патрон 5.56х45 мм принят на вооружение в странах Североатлантического альянса и широко распространен во всем мире. Автомат Калашникова АК-19, который можно будет использовать с данным патроном, является новейшим экспортным образцом. Представители концерна отметили, что работы ведутся в интересах различных заказчиков.



Ранее автомат Калашникова усовершенствовали с учетом опыта спецоперации. Опыт применения АК-12 на Украине позволил более точечно выявить слабые и сильные места автомата, над чем уже ведут работу инженеры оружейного концерна.