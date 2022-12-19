. Катя Лель снова заговорила о встрече с инопланетянами
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Катя Лель снова заговорила о встрече с инопланетянами

Катя Лель снова заговорила о встрече с инопланетянами
Певица Катя Лель заявляет, что встречалась с внеземным разумом. Артистка вновь подняла больную для себя тему — встречу с инопланетным разумом. Она заговорила об этом не так давно, но уже успела получить порцию критики. Скептический настрой большинства людей и едкие шуточки очень расстраивают певицу. Однако больнее всего ей от того, что никто не воспринимает всерьез слова 48-летней исполнительницы хита «Мой мармеладный». Более того, многие решили, якобы громкое признание — способ заставить публику говорить о себе. «Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали — это правда», — делится Катя со съемочной командой шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ.
Артистка признается, ей понадобилась 30 лет, чтобы рассказать о той жуткой встрече. По ее словам, гости с других планет нагрянули к ней в 16. Они заявились прямо домой к подрастающей девочке: ее окружил свет, а потом жизнь изменилась. «Я стала слышать мысли людей, я стала все знать. Я могла сказать такие события и даты… Через меня просто проходила информация, которую мне сообщали», — рассказывает звезда. Катя Лель уточнила, ей понадобилось прождать три десятка лет, прежде чем раскрыть общественности тайну, не просто так. «Это не только мое решение. Это они дают знак: да или нет», — поделилась она. Неизвестно, помогли ли обитатели других планет певице остаться на проекте или ее талант позволил вновь набрать высокие баллы. Однако Лель продолжит участвовать в телешоу. На этот раз из проекта «Суперстар! Возвращение» выбыла Ирина Салтыкова, получившая меньше всех очков по итогам семи выпусков.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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