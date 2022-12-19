. Клад под кладом

Два клада металлических предметов эпохи поздней бронзы (1300–700 гг. до н. э.) были обнаружены закопанными один под другим у польской деревни Калиска. Самый большой из них является одним из крупнейших и разнообразнейших комплексов бронзового века, когда-либо найденных в Поморском воеводстве Польши, хотя ранее в этом регионе было обнаружено более 320 кладов бронзового века и раннего железного века. Оба клада были извлечены нелегально и попали в руки ученых только благодаря успешной работе полиции.

Впервые о находке стало известно весной 2017 года, когда черные археологи разместили на сайте фотографии большого количества артефактов бронзового века. Одиннадцать предметов из клада были обнаружены в ходе полицейского рейда в июне, остальные — месяцем позже. Клад позднее получил название Калиска I. Позже в том же году стало известно, что владелец земельного участка нашел на том же месте другой клад: детали конской упряжи, оружие, фрагменты доспехов, металлические сосуды. Он выкопал клад и спрятал. Осенью полиция задержала его и конфисковала находки (этот клад назвали Калиска II). Позже трое кладоискателей и владелец участка были осуждены.

При расследовании выяснилась истинная последовательность событий. Сначала владелец, убирая с поля валун, нашел клад Калиска II, а затем на поле пришли любители-археологи и с помощью металлоискателя нашли клад Калиска I.

Клад Калиска I состоит из 124 артефактов, большинство из них представляют собой бронзовые предметы, включая сосуды, шейные гривны (торки), браслеты и застежки. Внутри одного из сосудов находились органические артефакты — кожаные ремни, детали из дерева — уцелевшие лишь фрагментарно из-за поспешных действий черных археологов. Особого внимания заслуживают большие сосуды из листовой бронзы, три сосуда из скандинавской литой бронзы, четыре гривны из серповидных колец, шесть гривен в форме полумесяца, 13 ожерелий, пять пластинчатых фибул, три застежки для платья, пять фалер (дискообразных украшений конской сбруи), 43 браслета. Количество и характер содержимого делает клад Калиска I уникальным среди других кладов позднего бронзового века, обнаруженных в данном регионе.

Стиль металлических изделий позволяет предположить, что бронзовые артефакты относятся к V периоду бронзового века (ок. 950–800/750 до н. э.), но есть свидетельства того, что некоторые из предметов использовались немного позже. По оценкам археологов, клад, вероятно, был захоронен во второй половине V периода (ок. 875–780/750 до н. э.). Сохранившиеся органические элементы предоставили редкую возможность установить более точную дату. Результаты радиоуглеродного анализа датируют отложение клада Калиска I периодом между 790 и 740 годами до н. э.