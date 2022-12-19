. Лариса Андерсен предсказала, что ждет скорпионов в 2023 году

Астролог Лариса Андерсен поделилась прогнозом для скорпионов. 💰 Новый 2023 год станет для Скорпионов годом положительных изменений, трансформаций и расширений. Подумайте, что именно и в каких сферах жизни вы хотите поменять, и приступайте – все изменения будут даваться вам легко. Планеты в этом году к вам достаточно благосклонны. Большинство представителей знака займутся своей карьерой, работой, собственным бизнесом. Год обещает много поездок, встреч и переговоров. Многих ждёт новая должность, новые проекты и направления. Большую прибыль можно будет получить от партнёрских сделок. Хорошенько потрудитесь весной и уже к её концу вы можете получить великолепные результаты, увеличить денежные потоки и заслужить почёт. Первые месяцы года планеты будут проверять вас на прочность, так что не оплошайте. Но уже с начала лета они сулят вам материальный успех и финансовый рост. На конец года придётся самый активный и удачный период в финансовых вопросах. 💞 Личная жизнь Скорпионов также полна перемен. Поработав над собой, представители знака смогут построить прекрасный, крепкий союз или укрепить существующий. Извившие себя отношения, прервать которые многие Скорпионы долго не решались, завершатся, и откроют путь для чего-то нового и счастливого. Первая половина года подходит для работы над собой и размышлений, а вот во второй половине года события в личной жизни пойдут по нарастающей. Осенью возможны бытовые хлопоты, связанные с ремонтом, обновлением или приобретением жилья. Вторая половина года очень удачна для супружеских и партнёрских отношений, вы будете открыты для любых контактов. В этом году ваша главная задача – научиться строить гармоничные отношения с партнёрами и своим окружением. Семейным Скорпионам в этом году стоит уделить повышенное внимание детям. 😷 Первая половина года – самое лучшее время для того, чтобы заняться своим здоровьем и физической формой. Спорт, диеты, уход за собой – всё это даст прекрасные результаты и вдохновит вас на дальнейшие улучшения. Прислушивайтесь к своему организму, не переедайте и не забывайте о полноценном отдыхе.