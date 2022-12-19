. Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой

Ведущая Лера Кудрявцева заявила, что ей не понравилось, как спела артистка. Телеведущую и певицу пыталась утихомирить ведущая шоу Лолита Милявская. Шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ редко обходится без диспутов на творческие темы. На этот раз в споре сошлись ранее признававшиеся друг другу в любви член жюри и телеведущая Лера Кудрявцева и певица, участница проекта Ирина Салтыкова. Вокалистка исполнила хит своего бывшего мужа Виктора Салтыкова «Белая ночь». Лера Кудрявцева заявила, что Ирина Салтыкова ее не зацепила. «Ты спела по-своему, но у тебя не очень получилось. Я почему-то думала, что ты это сделаешь как-то по-другому. Мне дико нравится песня и Ира Салтыкова. Но в исполнении Иры меня почему-то не зацепило», — высказалась Лера Кудрявцева.«Поставь «ноль», ну что ты, давай!» — огрызнулась Салтыкова. «А я поставлю, если попросишь. Ира, мы же с тобой два Тельца, нам нельзя такое говорить», — ответила Кудрявцева. Утихомирить телеведущую и певицу попыталась ведущая шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Лолита Милявская. «Не, не, не, девочки, вы чего?» — сказала Лолита со сцены. Ирина Салтыкова отметила, что считает свое исполнение песни бывшего мужа идеальным. «Но я не могу сказать, что это было — вау, как в прошлые разы. Я не вздрогнула и не пришла в восторг», — настаивала на своем мнении Лера Кудрявцева. Ирина Салтыкова ушла со сцены обиженной. По итогам этого дня проекта именно Салтыкова его покинула.