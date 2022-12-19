. Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой

Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой
Ведущая Лера Кудрявцева заявила, что ей не понравилось, как спела артистка. Телеведущую и певицу пыталась утихомирить ведущая шоу Лолита Милявская. Шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ редко обходится без диспутов на творческие темы. На этот раз в споре сошлись ранее признававшиеся друг другу в любви член жюри и телеведущая Лера Кудрявцева и певица, участница проекта Ирина Салтыкова. Вокалистка исполнила хит своего бывшего мужа Виктора Салтыкова «Белая ночь». Лера Кудрявцева заявила, что Ирина Салтыкова ее не зацепила. «Ты спела по-своему, но у тебя не очень получилось. Я почему-то думала, что ты это сделаешь как-то по-другому. Мне дико нравится песня и Ира Салтыкова. Но в исполнении Иры меня почему-то не зацепило», — высказалась Лера Кудрявцева.
«Поставь «ноль», ну что ты, давай!» — огрызнулась Салтыкова. «А я поставлю, если попросишь. Ира, мы же с тобой два Тельца, нам нельзя такое говорить», — ответила Кудрявцева. Утихомирить телеведущую и певицу попыталась ведущая шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Лолита Милявская. «Не, не, не, девочки, вы чего?» — сказала Лолита со сцены. Ирина Салтыкова отметила, что считает свое исполнение песни бывшего мужа идеальным.  «Но я не могу сказать, что это было — вау, как в прошлые разы. Я не вздрогнула и не пришла в восторг», — настаивала на своем мнении Лера Кудрявцева. Ирина Салтыкова ушла со сцены обиженной. По итогам этого дня проекта именно Салтыкова его покинула.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Из «Флэша» вырежут камео Супермена и Чудо-женщины с Кавиллом и Гадот
Из «Флэша» вырежут камео Супермена и Чудо-женщины с Кавиллом и Гадот
Михаил Галустян высказался о Стасе Ярушине и Олеге Верещагине
Михаил Галустян высказался о Стасе Ярушине и Олеге Верещагине
Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой
Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой
Анна Седокова после грандиозного скандала воссоединилась с мужем
Анна Седокова после грандиозного скандала воссоединилась с мужем
Алла Пугачева всегда выходила за малышей
Алла Пугачева всегда выходила за малышей
Львам украсить жилище, Тельцам уделить время детям: срочные советы всем знакам зодиака на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Львам украсить жилище, Тельцам уделить время детям: срочные советы
Глава Минцифры оценил популярность VPN-сервисов в России
Глава Минцифры оценил популярность VPN-сервисов в России
Президент и операционный директор Activision Blizzard покидает компанию
Президент и операционный директор Activision Blizzard покидает
Иркутский гастробар вошел в шорт-лист «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса»
Иркутский гастробар вошел в шорт-лист «Пальмовой ветви ресторанного
В Зиминском районе второй раз за сутки под лед провалилась машина
В Зиминском районе второй раз за сутки под лед провалилась машина
Заседание по делу экс-главы минздрава Иркутской области Наталии Ледяевой продолжится 20 декабря
Заседание по делу экс-главы минздрава Иркутской области Наталии
Пригожин обратился в Госдуму из-за отказа хоронить вагнеровца с почестями
Пригожин обратился в Госдуму из-за отказа хоронить вагнеровца с

Топ на сегодня

Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»

Еще по теме

Лера Кудрявцева позавидовала красоте Ирины Салтыковой
Лера Кудрявцева считает, что артистам нужно быть скромнее
Лера Кудрявцева в ужасе от того, как назвала ребенка
Лера Кудрявцева публично унизила артиста