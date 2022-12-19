. Лиза Арзамасова сообщила о важном семейном празднике

Актриса Лиза Арзамасова поздравила Илью Авербуха с важным событием. Лиза Арзамасова является известной актрисой. Многие ее знают благодаря роли в сериале «Папины дочки». Однако она давно выросла. В 2020 году в обществе многие удивились, когда стало известно, что актриса строит отношения с Ильей Авербухом. Из-за большой разницы в возрасте их многие осуждали. Но это не помешало им стать счастливыми. Примечательно, что у супругов уже растет сын Лев. Недавно ему исполнился один год. Авербух признавался, что в ближайшее время они мечтают завести еще одного малыша. А пока влюбленные порой вместе выступают на льду и поддерживают друг друга в разных начинаниях. 19 декабря Лиза сообщила, что они празднуют годовщину со дня свадьбы. Актриса поделилась совместным фото с мужем.«А сегодня День Рождения нашей семьи. Нам два года. 🙏🏻❤️А♾️А», – написала Лиза.Поклонники поздравили пару. Многие отметили, что Илья даже стал выглядеть моложе рядом с супругой.«Совсем еще молодая семья! Счастья вам на долгие-долгие годы!», «Пусть ваша семья живет долго и будет берегом, на который и в минуты счастья, и в горькие минуты будут приплывать ваши дети», — написали подписчики.