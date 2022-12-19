. Львам украсить жилище, Тельцам уделить время детям: срочные советы всем знакам зодиака на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Срочные советы для всех представителей знаков зодиака на неделю с 19 по 25 декабря подскажут, что им следует ожидать и к чему готовиться. Чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, необходимо знать, какие вещи нужно сделать.

Советы для знаков зодиака стихии Огня на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам следует подвести итоги уходящего года, понять, на что стоит обратить свое внимание, что они сделали не так и что нужно делать в дальнейшем. Кроме того, им необходимо определиться со своими желаниями и составить планы на будущее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам следует побыть дома наедине с собой. Если они еще не начали украшать свое жилье к празднику, могут приступить к этому. Стоит достать старые украшения, перебрать их и, если нужно, купить новые.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе с 19 по 25 декабря Стрельцам следует ставить перед собой цели, планировать задачи и достигать желаемого. Также не стоит забывать благодарить Вселенную за то, что она им помогает. Представителям знака следует доверять своей интуиции.

Советы для знаков зодиака стихии Воздуха на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Людям этого знака необходимо уделить особое внимание работе и карьере. Нужно успеть доделать все свои дела и приступить к новым проектам. Тем, кто давно находится в поисках нового места работы, удастся найти его.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам в период с 19 по 25 декабря следует позаботиться о своем здоровье. У них высок риск простудиться. Также время является благоприятным для того, чтобы озвучить свои новогодние желания близким людям. Чтобы потом не было разочарований, следует рассказать им о том, что бы хотелось получить на Новый год.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям эту неделю стоит посвятить близкому человеку. Семейным стоит как можно больше времени проводить в компании своих супругов и детей. Можно вместе отправиться за подарками или приступить к украшению своего жилища.

Советы на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года для знаков зодиака стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам стоит больше времени уделить своим детям: чаще с ними играть, вместе учить уроки, отвечать на вопросы и учить чему-то новому. Тем, у кого нет детей и второй половинки, стоит уделить внимание себе любимому и купить себе то, что давно хотелось.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Период с 19 по 25 декабря для Дев будет не самым приятным. Они столкнутся с конфликтами, ссорами и недопониманием с близкими людьми. На работе их тоже ждут много разногласий. Чтобы решить все мирным путем, нужно идти на компромиссы и учиться решать любые вопросы мирным путем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в период с 19 по 25 декабря необходимо находить баланс в работе и в личной жизни. Но помимо этого, им не стоит забывать о других сферах. Тем, у кого есть дети, нужно будет набраться терпения, потому что сейчас с ними будет непросто.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сфокусируются на своей работе и будут много времени уделять своему труду. Одиноким представителям знака посчастливится повстречать на своем пути человека, который изменит их жизнь в лучшую сторону.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам пора приступить к планированию своего досуга и встрече Нового года. Даже если они не собираются никуда уезжать, стоит придумать, чем себя занять и как разнообразить свою жизнь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам следует уделить время себе, чтобы заняться медитацией, йогой или чтением любимой книги. Им захочется побыть наедине и подумать о будущем. Нужно определиться с целями и задачами, которые предстоит сделать в ближайшее время.