. Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой

Хореограф Мигель сообщил, что разочаровался в Алле Пугачевой во время совместной работы

Хореограф Сергей Шестеперов, более известный как Мигель, в YouTube-шоу «Сама Меньшова» заявил о разочаровании в эстрадной певице Алле Пугачевой.

Мигель рассказал, что работал с артисткой над проектом «Рождественские встречи». По его словам, певица вела себя высокомерно, из-за чего между ними произошел конфликт.

Хореограф не раскрыл подробности конфликта, однако заявил, что после этой ситуации навсегда разочаровался в артистке. «Я могу сматериться сейчас. Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все. Это касалось напрямую тех людей, которые были в коллективе», — сказал Мигель.

Ранее стилист и шоумен Сергей Зверев оценил изменения во внешности покинувшей Россию Аллы Пугачевой. Он заявил, что наблюдает за жизнью уехавшей в Израиль знаменитости в соцсетях. По его словам, звезда находится в хорошем настроении. Стилист отметил улучшения во внешнем виде 73-летней исполнительницы.