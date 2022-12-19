. Михаил Галустян высказался о Стасе Ярушине и Олеге Верещагине

Актер Михаил Галустян рассказал о персонажах шоу «Звезды в Африке». Стас Ярушин и Олег Верещагин, безусловно, стали ключевыми персонажами шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Ведущий проекта Михаил Галустян озвучил свое мнение об этих героях. Галустян прекрасно относится к обоим игрокам и считает их… хорошими актерами. «Стас как шоумен прекрасно справился со своей ролью. Для него это шоу, что он однозначно дал понять и продюсерам, и зрителям, и участникам. И с точки зрения создателей шоу, он нужный и правильный игрок, который и делает это шоу. В жизни он совсем другой человек, я хорошо его знаю. А стало ли без него спокойнее остальным? Не могу ответить. На проекте ведущие и участники общаются только на съемке, больше мы не встречаемся, не пересекаемся, у нас нет возможности что-то обсуждать за кадром», — поделился 43-летний Михаил в интервью.О Верещагине шоумен отзывается как об искреннем человеке, который просто создан для подобных проектов. Олег, по мнению Галустяна, умеет вести захватывающую игру и приковывать внимание телезрителя. «Одно могу сказать — в борьбе все средства хороши. Каждый по-своему относится к проекту. Для кого-то это возможность победить свои страхи, для кого-то — встретиться с коллегами по цеху. Кто-то берет умом, кто-то силой, кто-то хитростью, кто-то внешними данными, а кто-то все вместе использует. Я никого не осуждаю, это личное дело каждого участника. Как известно, победителей не судят, и как говорят в футболе, — результат на табло. Кстати, во втором сезоне я болел именно за Олега (в итоге он и стал победителем, — прим. ред.), мне хотелось, чтобы он выиграл. Потому что Олег — простой и понятный русский парень, который что думает, то и говорит, безо всякого жеманства. Играет в игру, как хочет, и навязывает свою игру остальным. И подкупает тем, что он игрок. Мне нравятся сильные люди, они всегда к себе притягивают таких же сильных людей и отталкивают слабых. Получается, я сам себе сейчас комплимент сделал», — порассуждал Михаил «Вокруг ТВ».