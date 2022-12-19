. Минобороны: военнослужащие РФ перехватили девять реактивных снарядов HIMARS ВСУ
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Минобороны: военнослужащие РФ перехватили девять реактивных снарядов HIMARS ВСУ

Минобороны: военнослужащие РФ перехватили девять реактивных снарядов HIMARS ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. В районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики военнослужащие РФ перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ.

В Донецкой народной республике недалеко от населенного пункта Еленовка противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат. На Купянском направлении рядом с Кисловкой Харьковской области уничтожили около 25-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении российская артиллерия нанесла поражение резервам противника и пресекла попытки провести разведку боем. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих, один танк и два пикапа.

На Донецком направлении российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. Рядом с Подгородным, Клещиевкой, Курдюмовкой ДНР военнослужащие ВСУ предпринимали попытки контратаковать и вернуть утраченные позиции. Артиллерия и российские штурмовые группы отразили контратаки. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ около населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. Рядом со Времевкой Донецкой народной республики российские войска уничтожили ремонтно-эвакуационную группу противника.

В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На данном направлении за сутки противник потерял до 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными, одну боевую бронированную машину, танковый тягач и два пикапа.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 144-х районах. Около населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики вскрыли позицию и уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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