. Москву завалило снегом, что привело к отмене рейсов

Столица столкнулась со снегопадом, которого не было тридцать лет. Сегодня ночью на Москву обрушилась стихия. За сутки выпала одна треть месячной нормы осадков. Из-за снегопадов в аэропортах задерживаются или отменяются рейсы. Непогода разгулялась в Москве и области. Снежный покров в столице за сутки увеличился до 33 сантиметров, что равно трети месячной нормы. Ранее столь обильные осадки в начале календарной зимы выпадали 29 лет назад. «Последний раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году (31 см) и в 1993 году (30 см)», — заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Буйство стихии нарушило работу аэропортов. В трех воздушных гаванях задержано или отменено около 80 рейсов, сообщает сервис «Яндекс Расписания»: 31 судно ожидают отправки в «Домодедово», 19 — во «Внуково» и 13 в «Шереметьево», еще 11 — отменены. Департамент столичного транспорта призывает горожан отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться услугами автобусов, электричек, метро, МЦК и МЦД, а для поездок в аэропорт — поездами «Аэроэкспресс». По словам представителей ведомства, это позволит коммунальным службам скорее справиться с последствиями снегопада. Загруженность дорог в течение дня, по прогнозам, будет составлять 4-6 баллов. Дептранс призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и внимательно следить за обстановкой, особенно на съездах с эстакад и мостов. Вероятно увеличение мелких ДТП. Ведомство уточнило, из-за обильного снегопада и небольших аварий на дорогах столицы могут быть незначительно скорректированы автобусные маршруты. Кроме того, в разных районах города возможны небольшие задержки городского транспорта, сообщает «Дептранс. Оперативно».