. Муж Анастасии Заворотнюк жутко постарел
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Муж Анастасии Заворотнюк жутко постарел

Муж Анастасии Заворотнюк жутко постарел
Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев изменился до неузнаваемости. Несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Ее супруг Петр Чернышев заботится о ней и берет на себя множество проектов, чтобы обеспечить дорогостоящее лечение. Татьяна Навка дала интервью Надежде Стрелец, где заговорила о Петре Чернышеве. Ранее спортсменка выступала с ним в паре, а теперь работает над многочисленными ледовыми шоу. «Слава Богу, был, есть и будет Петя Чернышев — невероятно талантливый. Он не только оказался моим партнером, он помогает в моих постановках, продюсировании, скажем так. Он не просто партнер на льду, мой партнер в бизнесе, в работе. У нас сейчас огромное количество шоу, порядка 2000 человек задействовано в новогодние праздники», — восхищается Татьяна. На YouTube-канале «Стрелец-молодец» Чернышев тоже поделился впечатлениями о сотрудничестве. В Сети отметили, как сильно изменился прославленный 51-летний фигурист за последние годы: волосы поседели, а глаза будто наполнились грустью.
Муж Заворотнюк рассказал, как впечатлен карьерой Навки. «Она просто скаканула в космос, по сравнению с тем, как начинала. И главное, что она очень голодная до всего нового. Таня очень быстро вскочила на белого коня и впереди всех поехала, как командир», — поведал Чернышев. Так, весь опыт звезда спорта передает новому поколению. «Мне удалось покататься много где по всему миру, поучаствовать в разных шоу. Основное отличие шоу, которые проходят сейчас в России, это театрализованность, — продолжил он. — Конкуренция набирает обороты. Качество шоу — оно из года в год возрастает. Интересно это или нет — безусловно, да, потому что это творческая работа. Работа, которая находит отклик в сердцах зрителя, дает возможность ребятам-профессионалам проявлять себя многогранно. Может быть, кто-то в спорте не добился больших высот в силу того, что не владеет уникальной виртуозной техникой, но артистичный, талантливый человек — находка для театра».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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