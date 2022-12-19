. На Алену Шишков набросились недоброжелатели за фотомонтаж

Модель Алену Шишкову уличили в том что она редактирует свои фото. Алена Шишкова выставляет в блог идеальные фотографии, но программа «Наследники и самозванцы» показала недостатки лица блондинки. После этого пользователи в Сети захейтили ее. 30-летния экс-возлюбленная Тимати попала под шквал хейта после участия в шоу. О том, что Алена плохо выглядит на экране, высказались многие. Интернет-пользователи атаковали ее в блоге и написали массу гневных комментариев. «Зачем так себя фотошопить? На экране все совсем по-другому!»; «В проекте «Наследники и самозванцы» совсем не такая, как на фото! Зачем так фотошопить себя? Люди не слепые! Ни рыба ни мясо в шоу, скучная»; «Мы-то знаем, как она в жизни выглядит» — отметила публика. Алена ничего не ответила обидчикам и, к слову, промолчала и тогда, когда Виктория Боня обратила внимание на то, что внешность Шишковой в видеоряде и на фото сильно отличается.«Помнится, два года назад я подняла тему того, как опасно увлекаться уколами (а именно филлерами) которые превращают молоденькое и красивое личико в тяжелое и одутловатое лицо! Алена тогда обиделась на меня и даже написала гневный пост, но прошло время и об этом уже пишут паблики. Я сказала это не для того, чтобы обидеть, а наоборот, чтобы девочки задумались, какие могут быть последствия. Алена, напиши мне и скажу тебе где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили!» — писала Вика. К слову, некоторые заступились за Алену. Одни считают, что в шоу, где участвовала блондинка, к ней предвзято относились, а потому снимали с неудачных ракурсов. А кто-то и думает, мол, даже если блондинка и переборщила с филлерами, то и сама этому не рада. «Зачем вы так человека обсираете? Может она и сама не рада, и сто раз пожелала. Почему вы такие злые? Хорошо, что вы тут все такие красивые», — поддержали Шишкову поклонники.