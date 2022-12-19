. На сайте IRK.ru стартовал новогодний конкурс «Самый лучший кот»
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На сайте IRK.ru стартовал новогодний конкурс «Самый лучший кот»

На сайте IRK.ru стартовал новогодний конкурс «Самый лучший кот»

Согласно Восточному календарю 2023 год будет годом Кота или Кролика. В связи с этим на сайте IRK.ru сегодня стартует новогодний конкурс «Самый лучший кот». До 25 декабря 2022 года присылайте фотографии ваших котов и обязательно расскажите, как их зовут и почему они такие замечательные!

Голосование за лучший снимок пройдет с 26 по 29 декабря. Итоги конкурса проведем 30 декабря 2022 года. Трое участников, набравших максимальное количество голосов, получат подарки от зоомагазина «Самый Рыжий»: сертификаты на 1000, 2000 и 3000 рублей.

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По материалам: irk

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