. Настасья Самбурская с дешевым кольцом и в свадебном платье не стала делать интригу

Актриса Настасья Самбурская поделилась свадебным фото. Настасья Самбурская в очередной раз примерила образ невесты. В Сети появились кадры, на которых актриса позирует в свадебном платье, фате и с кольцом на безымянном пальце. Простоватый вид праздничного наряда, а также отсутствие бриллиантов в украшениях сперва огорчило фанатов, мечтавших о свадьбе Самбурской с каким-нибудь олигархом. Но потом актриса объяснила публике: торжество было ненастоящим. Настасья снова сыграла свадьбу на съемочной площадке. Пока что продюсеры нового фильма запрещают артистке раскрывать любые подробности проекта. Самбурской не разрешили даже показать аудитории её экранного «жениха».«Даже интригу кидать не буду... съемки, конечно! Обручальное кольцо со стеклянтом. Жениха показывать нельзя»,— пишет Настасья. Буквально на днях Самбурская рассказала, что мечтает найти себе достойного мужа и родить ребенка. Об этом актриса заговорила после вопроса о том, готова ли она прибегнуть к процедуре ЭКО ради заветного материнства. «Не думаю, что у меня настолько уж все плохо, что я не смогу встретить мужчину, а уж потом, в отношениях, зачать естественным путем», — говорит она. Напомним, что Самбурская впервые вышла замуж в 2017 году, но брак с Кириллом Дыцевичем не сложился. Уже через неделю после свадьбы актриса подала на развод. Позже она рассказала в интервью ужасные подробности неудачной семейной жизни и домашнем насилии.