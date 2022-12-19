. Наведем порядок в холодильнике: какие продукты нельзя хранить рядом

Рано или поздно наступает время, когда нужно навести порядок в холодильнике. Особенно если какая-то пища стала портиться быстрее обычного. Поэтому важно заранее узнать, какие продукты питания нельзя хранить рядом друг с другом. Как правильно навести порядок в холодильнике, расскажет редакция Rsute.

Какие продукты не стоит хранить в холодильнике

Не все овощи и фрукты лучше сохраняются при низких температурах. Наоборот, пребывание в холодильнике для них слишком некомфортное. Это касается и некоторых других продуктов питания, таких как специи, шоколад и мед. Последние особенно часто можно увидеть в холодильниках. На картинке ниже представлен полный список продуктов, которым лучше выбрать другое место для хранения.





Хлеб лучше хранить в хлебнице, в шкафу. В холодильнике он еще быстрее черствеет. Если не успеваете его съесть, то поместите ломтики в пакет и оберните фольгой, а потом уберите его в морозильную камеру. При настолько низких температурах он сохраняется до полугода.

В шкаф также положите шоколад и конфеты. Даже если глазурь немного подтает, вкусовые качества сохранятся.

Какие фрукты и овощи нельзя хранить рядом

Неправильное соседство приведет к быстрой порче продуктов. Особенно «капризными» считаются фрукты и овощи. Некоторые из них плохо переносят растительный гормон этилен. Его выделяют бананы, картофель, яблоки, груши и абрикосы. Рядом с ними не стоит хранить огурцы. Впрочем, этому овощу не место в холодильнике. Там он становится водянистым и безвкусным.

Авокадо и ананас тоже не стоит хранить в холодильнике. Более того, не кладите их рядом. Эти тропические фрукты «не любят» друг друга. Авокадо также не стоит хранить возле плодов, выделяющих этилен.





Тыкву не стоит укладывать рядом с грушами и яблоками. Последние начинают быстрее загнивать, покрываться плесенью. Срок их хранения сокращается в разы.

Зеленый лук ― один из самых неприятных «соседей» для многих продуктов. Возле него не стоит хранить:

кукурузу;

ревень;

инжир;

грибы;

виноград.

Его не стоит также хранить возле картофеля. Ароматные луковицы содержат в составе вещества, которые провоцируют ее быструю порчу.

Морковь, свеклу и лук нежелательно хранить рядом. Все эти овощи быстрее испортятся. Лук лучше всего хранить в ящиках, а морковь и свеклу ― в бумажных пакетах.

Какие продукты в холодильнике не стоит хранить рядом





Неправильное соседство может быть опасным для здоровья. Поэтому не искушайте судьбу и правильно храните продукты питания. Если вы решили навести порядок в холодильнике, обязательно прислушайтесь к следующим советам и не помещайте рядом:

овощи и молоко ― первые быстрее загнивают из-за газа, выделяемого молочными продуктами, поэтому последние лучше хранить на верхних полках, а овощи, наоборот, внизу;

рыба и мясо ― специфический аромат морепродуктов изменяет вкусовые качества мяса, поэтому их не стоит размещать рядом;

молочные продукты и рыба ― последняя щедро делится своим ароматом, а масло и другие молочные продукты быстро его принимают.

Готовую пищу не стоит хранить рядом с сырой. Дело в том, что микроорганизмы с последней переберутся на приготовленные блюда, сделав их употребление потенциально опасным.