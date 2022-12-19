. Навигацию на Байкале закроют 25 декабря

Сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области информируют о закрытии навигации на Байкале с 25 декабря. Ограничение на движение судов продлится до 15 мая.

В соответствии с постановлением областного правительства допускается эксплуатация маломерных судов на реках, кроме Ангары, с 1 мая до 10 октября, на Ангаре — с 1 марта до 1 декабря, на водохранилищах Иркутской области — с 15 мая до 1 ноября. Нарушение правил влечет административный штраф от пяти до десяти тысяч рублей.