. Навигацию на Байкале закроют 25 декабря
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Навигацию на Байкале закроют 25 декабря

Навигацию на Байкале закроют 25 декабря

Сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области информируют о закрытии навигации на Байкале с 25 декабря. Ограничение на движение судов продлится до 15 мая.

В соответствии с постановлением областного правительства допускается эксплуатация маломерных судов на реках, кроме Ангары, с 1 мая до 10 октября, на Ангаре — с 1 марта до 1 декабря, на водохранилищах Иркутской области — с 15 мая до 1 ноября. Нарушение правил влечет административный штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

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По материалам: irk

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