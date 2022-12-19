. Навка жалеет Ивана Урганта за его изгнание

Навка высказалась о будущем ведущего и актера Ивана Урганта. При этом фигуристка осудила уехавших из России звезд. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью Надежде Стрелец, что ей очень жаль Ивана Урганта. По ее словам, произошло какое-то недоразумение.«Я думаю, что он вернется на Первый канал, ведь он ничего плохого не сделал - ничего не сказал, насколько я знаю. Я очень уважаю Ивана. Мне кажется, что он не должен исчезать», - заявила она. При этом Навка осудила коллег Урганта, которые позволили себе агрессивные высказывания в адрес россиян. «Есть люди, которые себя отвратительно ведут. Они в России родились, зарабатывали деньги, получали возможность себя реализовывать… Они должны были с уважением отнестись к своей родине», - заявила она.