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Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России

Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в РоссииГлава «АвтоВАЗа»: концерн планирует перезапуск производства на заводе Nissan в 2023 году

Производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть перезапущено во второй половине 2023 года. Об этом рассказал глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов — компания получила управление над предприятием в начале декабря. Слова Соколова приводит ТАСС.

В настоящее время концерн обсуждает с партнерами поставки машинокомплектов для сборки на заводе. «Но, наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс, что называется, в самом разгаре. И мы планируем его завершить в январе-феврале», — заявил глава «АвтоВАЗа».

Российский завод Nissan приостановил работу в марте, а в ноябре текущего года перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». После национализации завода российская компания получила право на послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также на поставку запчастей к ним. По словам Соколова, на предприятии начнется крупноузловая сборка автомобилей иностранных брендов.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что бывший завод Nissan начнет выпускать китайские автомобили. По информации газеты, российские власти собирались привлечь китайский автоконцерн FAW при посредничестве «КамАЗа».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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