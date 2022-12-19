. Нейросеть показала кузькину мать: как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Нейросеть показала кузькину мать: как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта

Нейросеть показала кузькину мать: как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта

Нейросеть показала кузькину мать: как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта

В современном интернете только и разговоров, что о нейросетях и их удивительных возможностях. Искусственный интеллект генерирует картинки на основе текста. Всё зависит от фантазии тех, кто эти запросы составляет. Например, автор канала Нейросеть for Fun создаёт арты по запросам подписчиков и комментаторов. Особенно любопытными получаются герои различных поговорок, пословиц и крылатых фраз. Образы, живущие в народном сознании, любопытно раскрываются в том, что представляет нейросеть. Мы собрали несколько примеров.

Конь в пальто

Кузькина мать

А рядом сам Кузька?

Конь педальный

Ёкарный бабай

Бред сивой кобылы

Похоже, у неё стендап.

Дурилка картонная

Кого пытается обдурить данная хлипкая конструкция — непонятно.

Одна нога здесь, другая там

Кот Шрёдингера

Сферический конь в вакууме

Как два пальца об асфальт

Для нейросети изображение пальцев — это настоящее испытание. но тут они получились даже сносно.


Ёшкин кот

Разумеется, нейросеть понятия не имеет о чём речь, поэтому изображает кота максимально странно и везде пытается добавить Ёшку.


Чучело-Мяучело

Мужичок с ноготок

Подтверждение, что с пальцами всегда что-то будет не так. Даже если он в кадре один.

Цирк с конями

Жадина-говядина

Лес рук

Горе луковое

Зуб даю

Да, именно так я себе это представлял! Мужчина в лесу с челюстью доисторического мутанта. 10 из 10.

Ядрёна вошь

Колобок повесился

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области
Региональный центр компетенций открылся в Иркутской области
Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки машин
Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по
За неделю 32 593 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
За неделю 32 593 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
В Need for Speed Unbound появятся новые режимы, автомобили и другой контент
В Need for Speed Unbound появятся новые режимы, автомобили и другой
Лавров назвал главную причину проведения СВО
Лавров назвал главную причину проведения СВО
Павел Глоба рассказал, чего ждать знакам зодиака 20 декабря 2021 года
Павел Глоба рассказал, чего ждать знакам зодиака 20 декабря 2021 года
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от неприятностей и начать Новый год без забот
Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от
Игроки теперь могут посмотреть свою статистику по Xbox за 2022 год
Игроки теперь могут посмотреть свою статистику по Xbox за 2022 год
Музыкальная пауза с попугаем
Музыкальная пауза с попугаем
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи

Топ на сегодня

Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве

Еще по теме

Нейросеть показала, как могли выглядеть герои «Властелина колец» в детстве. Так и хочется их затискать
Нейросеть преобразила кадры из «Властелин колец», превратив их в изображения в стиле мультиков студии Pixar
«Враги»: нейросеть показала, как выглядел бы сериал «Друзья», если бы его снимали в стиле «Игры престолов»
Компания Microsoft презентовала нейросеть, трансформирующую музыку в изображение