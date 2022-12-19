. Нейросеть показала кузькину мать: как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта

В современном интернете только и разговоров, что о нейросетях и их удивительных возможностях. Искусственный интеллект генерирует картинки на основе текста. Всё зависит от фантазии тех, кто эти запросы составляет. Например, автор канала Нейросеть for Fun создаёт арты по запросам подписчиков и комментаторов. Особенно любопытными получаются герои различных поговорок, пословиц и крылатых фраз. Образы, живущие в народном сознании, любопытно раскрываются в том, что представляет нейросеть. Мы собрали несколько примеров.

Конь в пальто

Кузькина мать

А рядом сам Кузька?

Конь педальный

Ёкарный бабай

Бред сивой кобылы

Похоже, у неё стендап.

Дурилка картонная

Кого пытается обдурить данная хлипкая конструкция — непонятно.

Одна нога здесь, другая там

Кот Шрёдингера

Сферический конь в вакууме

Как два пальца об асфальт

Для нейросети изображение пальцев — это настоящее испытание. но тут они получились даже сносно.



Ёшкин кот

Разумеется, нейросеть понятия не имеет о чём речь, поэтому изображает кота максимально странно и везде пытается добавить Ёшку.

Чучело-Мяучело

Мужичок с ноготок

Подтверждение, что с пальцами всегда что-то будет не так. Даже если он в кадре один.

Цирк с конями

Жадина-говядина

Лес рук

Горе луковое

Зуб даю

Да, именно так я себе это представлял! Мужчина в лесу с челюстью доисторического мутанта. 10 из 10.

Ядрёна вошь

Колобок повесился