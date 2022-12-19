Нейросеть показала кузькину мать: как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта
В современном интернете только и разговоров, что о нейросетях и их удивительных возможностях. Искусственный интеллект генерирует картинки на основе текста. Всё зависит от фантазии тех, кто эти запросы составляет. Например, автор канала Нейросеть for Fun создаёт арты по запросам подписчиков и комментаторов. Особенно любопытными получаются герои различных поговорок, пословиц и крылатых фраз. Образы, живущие в народном сознании, любопытно раскрываются в том, что представляет нейросеть. Мы собрали несколько примеров.
Конь в пальто
Кузькина мать
А рядом сам Кузька?
Конь педальный
Ёкарный бабай
Бред сивой кобылы
Похоже, у неё стендап.
Дурилка картонная
Кого пытается обдурить данная хлипкая конструкция — непонятно.
Одна нога здесь, другая там
Кот Шрёдингера
Сферический конь в вакууме
Как два пальца об асфальт
Для нейросети изображение пальцев — это настоящее испытание. но тут они получились даже сносно.
Ёшкин кот
Разумеется, нейросеть понятия не имеет о чём речь, поэтому изображает кота максимально странно и везде пытается добавить Ёшку.
Чучело-Мяучело
Мужичок с ноготок
Подтверждение, что с пальцами всегда что-то будет не так. Даже если он в кадре один.
Цирк с конями
Жадина-говядина
Лес рук
Горе луковое
Зуб даю
Да, именно так я себе это представлял! Мужчина в лесу с челюстью доисторического мутанта. 10 из 10.