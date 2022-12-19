. Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для вывоза снега

Предстоящей ночью на дороги Иркутска выведут три уборочных комплекса для погрузки и вывоза снега. Задействуют лаповые снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы. Они будут работать на улицах Карла Маркса, Советской, Депутатской, Марата, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Тимирязева, в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина и других, сообщает пресс-служба администрации города.

Также будет организована погрузка и вывоз снега с остановочных пунктов и заездных карманов. В помощь уборочным комплексам выведут комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторные щетки, малые погрузчики – всего 80 спецмашин и 200 человек.

Уборку проведут на Глазковском, Академическом и Ушаковском мостах. За выходные 18 и 19 декабря в Иркутске вывезли более 3,5 тысяч тонн снега. Из них около трех тысяч тонн — с основных дорог, около 530 тонн — с мостов. В ночь на понедельник в уборке города задействовали более 200 человек и 68 единиц специализированной техники: погрузчики, комбинированные дорожные и тротуароуборчные машины, тракторные щетки, автогрейдеры.

Городские округа контролируют уборку дворовых территорий, лестниц, подходов к социальным объектам. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте города.