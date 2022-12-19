. Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для вывоза снега
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Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для вывоза снега

Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для вывоза снега

Предстоящей ночью на дороги Иркутска выведут три уборочных комплекса для погрузки и вывоза снега. Задействуют лаповые снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы. Они будут работать на улицах Карла Маркса, Советской, Депутатской, Марата, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Тимирязева, в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина и других, сообщает пресс-служба администрации города.

Также будет организована погрузка и вывоз снега с остановочных пунктов и заездных карманов. В помощь уборочным комплексам выведут комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторные щетки, малые погрузчики – всего 80 спецмашин и 200 человек.

Уборку проведут на Глазковском, Академическом и Ушаковском мостах. За выходные 18 и 19 декабря в Иркутске вывезли более 3,5 тысяч тонн снега. Из них около трех тысяч тонн — с основных дорог, около 530 тонн — с мостов. В ночь на понедельник в уборке города задействовали более 200 человек и 68 единиц специализированной техники: погрузчики, комбинированные дорожные и тротуароуборчные машины, тракторные щетки, автогрейдеры.

Городские округа контролируют уборку дворовых территорий, лестниц, подходов к социальным объектам. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте города.

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По материалам: irk

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