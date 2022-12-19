. О свадьбе Татьяны Булановой с юнцом высказалась скандальный блогер

Певица Татьяна Буланова собралась замуж за мужчину намного младше нее. Блогер Лена Миро заявила, что поддерживает Татьяну Буланову в ее стремлении к молодости. Известная певица Татьяна Буланова готовится вступить в брак в третий раз. Избранник звезды на 19 лет моложе нее. Булановой 53 года, ее будущему мужу - 34. В недавнем интервью Светлане Бондарчук Татьяна Буланова заявила, что раньше считала такую разницу в возрасте неприемлемой, теперь же пересмотрела свои взгляды. По поводу разницы в возрасте Татьяны Булановой и ее избранника высказалась блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале».«Это пока молода, ты встречаешься с ровесниками или с кем-то постарше. А потом-то - 45, ты снова ягодка, и нужен мужик полный сил. А чего? Это нормально. Так природой устроено. Танька и в 53 -- невеста на зависть многим. И чего ей - деда искать? А зачем? Все есть у Татьяны Ивановны, быт устроен. Деда обслуживать, слюни ему подтирать? Пусть подтирает молодая, а Танька только во вкус жизни вошла», - высказалась Лена Миро. Лена Миро уточнила, что Татьяну Буланову она поддерживает и желает ей счастья в третьем браке. А вот будущего мужа звезды пока понять не может. «На вопрос, зачем 34-летнему мужику Танька, у меня нет ответа. Возможно, человек она хороший, а потому ему нравится», - заключила Лена Миро.