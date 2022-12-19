. Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от неприятностей и начать Новый год без забот
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Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от неприятностей и начать Новый год без забот

Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от неприятностей и начать Новый год без забот

Подготовка к празднованию Нового 2023 года идет полным ходом. Самое время оставить все неприятности и проблемы в очень непростом уходящем 2022. Есть несколько эффективных и проверенных способов, которые помогут оставить неприятности в этом году.

Как оставить неприятности в уходящем 2022 году

Завершение года всегда сложное, так как у человека накапливается много вопросов и задач, которые желательно решить до наступления Нового года. Времени осталось уже не так много, поэтому самое время воспользоваться проверенными способами, которые помогут начать 2023 счастливо и без забот.

Избавление от вещей, которые ассоциируются с плохим


У всех есть определенные вещи, которые вызывают ассоциации с возникшими в жизни неприятностями. Например, одежда, в которой вам отказали на собеседовании на работе вашей мечты или другие предметы, вызывающие болезненные воспоминания. Самое время от них избавиться и вынести из дома, как мусор. Если любимую одежду выбрасывать не хочется, то можно ее постирать в соляном растворе и подарить знакомым.

Составьте список неприятностей

Чтобы легче было бороться с невидимым соперником, необходимо на листе бумаги выписать все неприятности, которые вас беспокоят. Затем перечитайте и проанализируйте каждый пункт из составленного перечня. В последний день 2022 года лист надо сжечь в пламени белой свечи и развеять по ветру оставшийся пепел.

Генеральная уборка в доме

Избавиться от накопившегося негатива и мелких неурядиц поможет обычная уборка. Желательно провести ее перед началом Нового года. Генеральная уборка поможет отвлечься и сосредоточиться на чем-то одном. Можно растянуть такую уборку на несколько дней. Также можно окурить комнаты в доме или квартире при помощи веточек можжевельника. А полы лучше мыть раствором с добавлением соли.

Не забывайте об окружении


Часто во многих наших проблемах виноваты знакомые или заклятые друзья. Токсичных людей в каждом окружении предостаточно. Важно вовремя их выявить и сменить круг общения. Оставляйте таких “друзей” в уходящем году и вы увидите, что новый 2023 год подарит вам интересные новые знакомства.

Научитесь избавляться от вредных привычек

Почему бы не потренировать силу воли. Если у вас есть вредные привычки, например, курение, то попробуйте дать себе установку не притрагиваться к сигаретам несколько дней. Наши плохие привычки плохо влияют на энергетику и мысли. К тому же они являются сильным препятствием на пути к достижению поставленных целей. Замените негатив позитивом и увидите, что жить станет легче.

# Общество
По материалам: rsute

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