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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море на учения

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море на ученияМО РФ: отряд кораблей ТОФ вышел в море для участия в российско-китайских учениях

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Учения пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря. Их целью станет укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в ведомстве.

В маневрах примут участия флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». Кроме того, к учениям привлекут ВВС обеих стран.

Ранее КНР в ответ на активность ВМС США, Австралии и Японии провела учения по мероприятиям противолодочной борьбы в нейтральной зоне Южно-Китайского моря и в акватории вокруг острова Тайвань. Учения проводились в течение 48 часов, к ним были привлечены самолеты морской авиации Y-8.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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