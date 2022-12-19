. Павел Глоба рассказал, чего ждать знакам зодиака 20 декабря 2021 года

Павел Глоба рассказал, что может произойти в жизни знаков зодиака 20 декабря 2022 года. Некоторым представителям придется решать сложные задачи. Астролог рекомендует провести вечер рядом с близкими людьми. Такой отдых пойдет на пользу.

Павел Глоба рассказал, чего ждать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов день окажется благоприятным. Астролог рекомендует действовать энергично и быть уверенными в себе. Благодаря этому с легкостью удастся решить даже самые сложные задачи. Вечер рекомендуется провести в кругу любимых людей, побеседовать по душам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С родными могут быть конфликты. В этом случае астролог рекомендует искать компромиссы, а не усугублять ситуацию, дабы не наломать дров. Вероятны новые знакомства. Кроме того, многие Тельцы решат давние задачи, которые им не давали покоя.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Напряженный график работы может не самым лучшим образом сказаться на отношениях с любимым человеком. В результате есть вероятность, что вторая половинка начнет упрекать в отсутствии внимания. Астролог рекомендует побеседовать по душам, а не устраивать спор, который приведет только к большему недопониманию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астролог рекомендует по возможности посвятить день своим детям, любимым людям. Можно заранее спланировать совместную поездку в санаторий или базу отдыха. Ракам следует укрепить семейные связи. Близкие будут поддержкой в любом вопросе.

Павел Глоба рассказал, чего ждать Львам, Девам, Весам и Скорпионам

Лев (23 июля — 22 августа)

С родными людьми вероятны конфликты. Астролог рекомендует отнестись к ситуации спокойно и постараться выслушать точку зрения близких людей, услышать их. Кроме того, возникнет желание стать героем какого-нибудь приключения. Можно нырнуть в водоворот чувств и эмоций, что положительно скажется на личной жизни.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Прежде чем что-то сказать, следует несколько раз подумать. Астролог рекомендует говорить окружающим людям исключительно приятные слова. В ином случае вероятны конфликты. Также стоит посвятить время себе, сходить к косметологу, стилисту.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астролог рекомендует не одалживать деньги, не брать кредиты. Это приведет к неприятностям в финансовой сфере жизни. Лучше экономить некоторое время и отказать себе в удовольствиях, дабы не наломать дров. В личной жизни следует быть более откровенным и открытым с любимым человеком.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В личной жизни вероятны перемены в лучшую сторону. Скорпионы переживут массу приятных эмоций и впечатлений. Некоторым придется сменить место жительства, что пойдет на пользу.

Павел Глоба рассказал, чего ждать Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Астролог не рекомендует быть слишком активными в течение дня. Умеренность в действиях поможет избежать грубых ошибок. Удачный день для творческих занятий. Вечер рекомендуется провести со своим любимым человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам, которые склонны к авантюрам, повезет в этот день. Астролог рекомендует заняться экстремальными видами спорта. Представители знака получат массу удовольствия и эмоций. Вечером следует провести время с любимым человеком, дабы избежать холодности в отношениях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Астролог рекомендует не вступать в споры с начальником и постараться не общаться с ним в этот день. Есть вероятность конфликтов. В семье могут быть ссоры. Водолеям следует взять на себя роль миротворца и постараться поскорее уладить спор.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Фанатичность и ношение розовых очков может отрицательно сказаться на авторитете Рыб. Поэтому важно смотреть на происходящее вокруг себя трезво. Особенное внимание астролог рекомендует уделить второй половинке. Есть вероятность возникновения недопонимания.