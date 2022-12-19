. Песков посоветовал Залужному отдыхать после слов о совместной операции России и Белоруссии
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Песков посоветовал Залужному отдыхать после слов о совместной операции России и Белоруссии

Песков посоветовал Залужному отдыхать после слов о совместной операции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал «отдохнуть» главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, заявившему о возможном вторжении российских войск на Украину со стороны Белоруссии, передает ТАСС.

Залужный в интервью The Economist в середине декабря заявил, что Россия может попытаться второй раз дойти до Киева. Он допустил, что российские военные войдут на территорию Украины со стороны Белоруссии.

«Ему надо отдыхать. Переработал», — сказал Песков.

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По материалам: pnp.ru

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