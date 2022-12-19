. Певица Нюша спровоцировала слухи о третьей беременности: "Какой большой живот"
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Певица Нюша спровоцировала слухи о третьей беременности: "Какой большой живот"

Певица Нюша спровоцировала слухи о третьей беременности: "Какой большой живот"

Около года назад популярная певица Нюша родила второго ребенка. Звезда стала матерью дочки Серафимы. Судя по всему, 32-летняя артистка не собирается останавливаться на достигнутом.

Нюша опубликовала в соцсетях короткое видео, на котором прогуливается по улицам Дубая в эффектном наряде.


Знаменитость надела платье фиолетового цвета, открывающее живот. "Пошла за подарками", - загадочно подписала видео певица.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков исполнительницы, обративших внимание на ее изменившуюся фигуру.

Поклонники заметили у Нюши округлившийся живот, после чего стали обсуждать ее возможную беременность.

"У вас скоро снова пополнение?", "Ты опять беременна? Какой большой живот", "Мне одной показалось или есть животик?", "Беременная женщина по ходу", - гадают пользователи Сети.

Однако нашлись и скептики, списавшие все на прошлые роды. "Ребят, она родила двоих детей, конечно у нее будет животик, это нормально. Она же женщина", - написал один из подписчиков. 

Другие предположили, что Нюша просто поправилась и надела неудачное платье.


Отец Нюши боится за будущее знаменитой дочери

После вторых родов певица практически забросила концертную деятельность. О судьбе охладевшей к карьере певицы дочери тревожится ее отец Владимир Шурочкин. 


Мне бы хотелось, чтобы это была временная остановка. Если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить. Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет.

В интервью Aif.ru Владимир отметил, что для Нюши вся артистическая жизнь в один прекрасный момент превратилась в рутину. "И потом, когда человек добивается всего абсолютно самостоятельно, он, наверно, больше это ценит. А я как отец старался Аню оберегать от грязи, стрессов. Мы же своим детям всегда хотим соломку подстелить. У них в этом случае, конечно, ощущение ценности совершенно другое. Может быть, моя ошибка заключается в том, что я не пытался до нее все доносить. Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено", - сетует Шурочкин.

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По материалам: uposters.ru

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