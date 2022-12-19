. "Поделись теплом": москвичи связали 8,5 тысячи вещей для участников спецоперации
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"Поделись теплом": москвичи связали 8,5 тысячи вещей для участников спецоперации

"Поделись теплом": москвичи связали 8,5 тысячи вещей для участников спецоперации

В столице подвели итоги благотворительной акции "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие". Инициативу поддержали горожане разных возрастов - они связали свыше 8,5 тысячи вещей и написали письма с поздравлениями к Новому году для участников спецоперации.

"Участниками акции стали более десяти тысяч человек в возрасте от семи до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тысячи теплых вещей — варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым", - сообщил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

К акции присоединились лидеры клубов центров московского долголетия, молодежный совет столичного комплекса социального развития, преподаватели проекта "Московское долголетие", Московский городской совет ветеранов, воспитанники центров содействия семейному воспитанию, подопечные реабилитационно-образовательных и реабилитационных учреждений, служба психологической помощи, посетители центров госуслуг "Мои документы", волонтеры, сотрудники Главного архивного управления Москвы, а также многие другие.


Совсем скоро военные получат более 5 тысяч пар носков, более тысячи пар варежек и перчаток, более 5 тысяч писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой. В посылки, помимо других теплых вещей, положили балаклавы, термобелье и сладкие подарки. Московская городская нотариальная палата приобрела для мобилизованных спальные мешки, генераторы и теплые вещи.

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По материалам: uposters.ru

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