. Подготовка к Новому году: 7 вещей, которые нужно выбросить перед праздником

В Новый год надо входить легко и без забот, чтобы лишние неприятности и проблемы не отягощали вас своим беспокойством. Для более легкого расставания с прошлым его надо просто отпустить. Так вы сможете быть готовыми к новому. В преддверии 2023 года можно решиться на перемены. Посмотрите внимательно вокруг себя, наверняка найдутся вещи, которые без сожаления можно выбросить.

7 вещей, которые стоит выбросить перед Новым годом

Чтобы освободить место для нового, необходимо избавиться от старого. Главное, делать это без сожалений.

Одежда для особого случая

Наверняка, в шкафу можно отыскать те вещи, которые у вас рука не поднимается выбросить. Вы все время думаете, что откладываете эту одежду на более благоприятный период или идеальный случай. Этого делать не стоит, просто наберитесь смелости и наконец-то избавьтесь от того, что точно уже не наденете.

Чужие вещи





В Новый год надо входить без долгов. Также желательно, чтобы в вашем гардеробе не было вещей, которые принадлежат знакомым. Если они забыли или дали вам на время одежду, то ее надо обязательно вернуть. В противном случае вы столкнетесь с финансовыми неприятностями.

Одежда, которую вы практически не носите

В гардеробе можно отыскать платье для идеального момента или одежду, которую вам дарили, но вы не знаете куда ее можно надеть. Хватит захламлять свой шкаф, просто подарите ее или выбросьте. Тогда вы точно сможете приобрести что-то новое, что наверняка будете носить.

“Потерянная” одежда

Наверняка, вы могли забыть о джинсах или свитере, которые больше года пылились на полке. Таких вещей тоже не должно быть в гардеробе, так как от них никакого толку, только занимают место.

Неаккуратные вещи





В гардеробе частенько можно отыскать любимый заношенный свитер или худи в катышках. Такие вещи уже давно потеряли свой первоначальный вид и вряд ли они вас украшают. Лучше от них избавиться, заменив их новыми.

Колготки и носки, которым много лет

Частенько представительницы прекрасного пола оставляют потертые колготки для того, чтобы носить их под брюками. Однако делать это не стоит, лучше для такого случая купить новые, но недорогие. Девушка, которая себя любит, вряд ли будет ходить в поношенных носках или колготках. Не забывайте об этом.

Одежда с плохими ассоциациями

Есть и такие вещи, которые вызывают негативные эмоции или воспоминания. От такой одежды лучше избавиться, так как она хранит в себе негативную энергетику.