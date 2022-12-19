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Политолог: "Современное государственное управление в России отстраивается как эффективный механизм вовлечения людей в принятие решений"

Политолог: "Современное государственное управление в России отстраивается как эффективный механизм вовлечения людей в принятие решений"

Современное государственное управление в России отстраивается как эффективный механизм вовлечения людей в принятие решений, считает политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Президент ценит инициативность и готовность граждан к участию в таких процессах, это реальная управленческая практика, получающая положительные оценки общественности. Эффективность решений, принимаемых с участием граждан, всегда выше, ведь люди чувствуют ответственность и сопричастность", - отмечает эксперт.


По его мнению, трендом последнего десятилетия является активное вовлечение молодежи в процессы принятия решений. Владимир Путин неоднократно воплощал в жизнь инициативы детей и подростков, молодых людей, которые знают, чего хотят, и нуждаются в помощи государства для самореализации. Если обратить внимание на выступления Президента, связанные с молодежной политикой, то мы увидим четкий сигнал о готовности помогать и содействовать. 

"Глава государства создает такие механизмы, которые будут способствовать раскрытию талантов молодежи, в том числе многочисленные проекты Президентской платформы "Россия – страна возможностей". "Большая перемена", "Твой ход" и другие конкурсы помогают молодым людям найти себя и раскрыть таланты, стать полноценными членами общества, которые благодаря своим способностям и инициативам смогут добиться успеха", - полагает он.

Эксперт считает, что в данном контексте особое значение имеют те ценности, которые присущи разным поколениям Россиян, эффективность и результативность может быть достигнута только благодаря всестороннему межпоколенческому взаимодействию. 

"Декларация РДДМ показывает нам, что молодежи не чужды идеалы старшего поколения, показывает, что парадигмы утилитаризма и гуманизма не похоронены под толстым слоем идей общества постмодерна. Они все это время жили и продолжают жить в традиционном российском обществе, которое не подвергается деструктивному и разрушительному влиянию искусственных ценностей, насаждаемых западом. Важно, что молодые люди сами определяют векторы государственной молодежной политики, с юных лет участвуют в формировании общества будущего. В этом контексте создание РДДМ имеет особое значение, движение станет своеобразным проводником инициатив от молодежи к различным уровням лиц, принимающих решения", - отмечает Туманян.

По словам политолога, власть сама заинтересована в новом видении социально-политических процессов и этот тренд будет развиваться. 

"Формула "С молодежью – для молодежи" - эффективный механизм современной политики, который будет и далее определять траекторию развития России", - подытожил он.

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По материалам: uposters.ru

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