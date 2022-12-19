. Полтора миллиарда рублей направили в 2022 году на ремонт ведущих к Байкалу дорог
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Полтора миллиарда рублей направили в 2022 году на ремонт ведущих к Байкалу дорог

Полтора миллиарда рублей направили в 2022 году на ремонт ведущих к Байкалу дорог

В Иркутской области на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих на озеро Байкал, в 2022 году направили более 1,5 миллиарда рублей. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства региона.

Самой короткой трассой из Иркутска на Байкал является Байкальский тракт. В этом году там полностью завершён ремонт четырех участков: с 29 по 31 километр, с 32 по 42 километр, с 42 по 47 километр, с 52 по 57 километр. В завершающей стадии находится приведение к нормативу четырех мостов на участке с 42 по 52 километр, их введут в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, на двух участках тракта устроили 11,75 километра освещения. Общая стоимость всех работ составила 410,2 миллиона рублей.

Досрочно завершён масштабный капитальный ремонт трассы Иркутск – Большое Голоустное протяжённостью 114 километров. В этом году специалисты окончили работу сразу на двух отрезках. На это было направлено 702,4 миллиона рублей. Капитальный ремонт трассы завершили на год раньше запланированного срока. Работы начали в 2017 году. Их общая стоимость составила 3,5 миллиарда рублей.

На автомобильной дороге Баяндай — Еланцы — Хужир отремонтировали участок длиной 13,6 км, с 8 по 22 километр. Там уложили новый асфальтобетон, обновили восемь примыканий местных дорог и две автобусных остановки. На эти цели выделили 334,5 миллиона рублей.

На острове Ольхон продолжили капитальный ремонт трассы Баяндай — Еланцы — Хужир на участке с 153 по 159 километр, на подъезде к посёлку Хужиру. Там устроили локальные очистные сооружения для сбора воды с дороги, сформировали земляное полотно и водопропускные трубы. Стоимость работ составила 145,6 миллиона рублей. Завершить их и уложить асфальтобетонное покрытие планируют в 2023 году.

Приведение дорог на Ольхоне в нормативное состояние ведут по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано в 2017 году во время прямой линии с гражданами страны. Долгое время к работам не удавалось приступить из-за жёсткого природоохранного законодательства, которое ограничивает любую производственную деятельность в границах особо охраняемой природной территории. Перед дорожниками стоит задача сделать для жителей острова и туристов современную асфальтобетонную трассу протяженностью 40 километров.

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По материалам: irk

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