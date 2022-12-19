. Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск

Четверых пострадавших при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении Усть-Кутского района доставят бортом санитарной авиации в больницу Иркутска. 19 декабря в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Двоих пострадавших с ожогами доставили авиатранспортом в Братскую городскую больницу №1. Один пострадавший в состоянии легкой степени тяжести находится на амбулаторном лечении. Четверо пациентов, доставленные в Усть-Кутскую районную больницу, ожидают борт санавиации для медицинской эвакуации в Иркутск.

Установка комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения загорелась вечером 18 декабря. ГУ МЧС сообщило, что происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Происшествие редакции IRK.ru прокомментировали в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Возгорание произошло во время проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам, угрозы для населения не было. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия выехали следователи-криминалисты.