. Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск

Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск

Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск

Четверых пострадавших при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении Усть-Кутского района доставят бортом санитарной авиации в больницу Иркутска. 19 декабря в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Двоих пострадавших с ожогами доставили авиатранспортом в Братскую городскую больницу №1. Один пострадавший в состоянии легкой степени тяжести находится на амбулаторном лечении. Четверо пациентов, доставленные в Усть-Кутскую районную больницу, ожидают борт санавиации для медицинской эвакуации в Иркутск.

Установка комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения загорелась вечером 18 декабря. ГУ МЧС сообщило, что происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Происшествие редакции IRK.ru прокомментировали в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Возгорание произошло во время проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам, угрозы для населения не было. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия выехали следователи-криминалисты.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

"Калашников" наладил серийное производство автоматов под патрон НАТО
"Калашников" наладил серийное производство автоматов под
Армия Польши решила набрать добровольцев
Армия Польши решила набрать добровольцев
Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении свободы за диверсии
Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении
143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск
Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации
ВСУ обстреляли крупный сталепроволочный завод в ДНР
ВСУ обстреляли крупный сталепроволочный завод в ДНР
Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022
Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022
Клад под кладом
Клад под кладом
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
У этих ребят нет чувства страха
У этих ребят нет чувства страха
Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года
Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину

Топ на сегодня

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец

Еще по теме

Семь человек пострадали при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении
Возгорание на Марковском месторождении локализовали
Пять человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в Иркутской области
В Усть-Кутском районе горит установка подготовки природного газа на Марковском месторождении