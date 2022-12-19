. Предпенсионерам обеспечат максимальное пособие по безработице

Гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными, будут выплачивать одинаковую сумму пособий. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8000 рублей. Однако для граждан того же возраста, которых признали безработными в 2019 году, размер пособия мог достигать 11 280 рублей.

Таким образом, закон должен создать единый подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого россиянам, независимо от даты признания их безработными. Пособия пересчитают на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

Как сообщала «Парламентская газета», в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается включить работников предпенсионного возраста в число лиц, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата.