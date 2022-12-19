. Предпенсионерам обеспечат максимальное пособие по безработице
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Предпенсионерам обеспечат максимальное пособие по безработице

Предпенсионерам обеспечат максимальное пособие по безработице

Предпенсионерам обеспечат максимальное пособие по безработице

Гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными, будут выплачивать одинаковую сумму пособий. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8000 рублей. Однако для граждан того же возраста, которых признали безработными в 2019 году, размер пособия мог достигать 11 280 рублей.

Таким образом, закон должен создать единый подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого россиянам, независимо от даты признания их безработными. Пособия пересчитают на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

Как сообщала «Парламентская газета», в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается включить работников предпенсионного возраста в число лиц, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Госдуме назвали изменения в законопроекте о биометрии
В Госдуме назвали изменения в законопроекте о биометрии
Татьяна Навка рассказала о трудностях общения с родственниками с Украины
Татьяна Навка рассказала о трудностях общения с родственниками с
Катя Лель снова заговорила о встрече с инопланетянами
Катя Лель снова заговорила о встрече с инопланетянами
На Алену Шишков набросились недоброжелатели за фотомонтаж
На Алену Шишков набросились недоброжелатели за фотомонтаж
Христиане чтут икону Божией Матери «Нечаянная радость» в четверг, 22 декабря 2022 года
Христиане чтут икону Божией Матери «Нечаянная радость» в четверг, 22
Если бы Гарри Поттера снимали в Болливуде (15 фото)
Если бы Гарри Поттера снимали в Болливуде (15 фото)
Из «Флэша» вырежут камео Супермена и Чудо-женщины с Кавиллом и Гадот
Из «Флэша» вырежут камео Супермена и Чудо-женщины с Кавиллом и Гадот
Михаил Галустян высказался о Стасе Ярушине и Олеге Верещагине
Михаил Галустян высказался о Стасе Ярушине и Олеге Верещагине
Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой
Лера Кудрявцева раскритиковала с Ириной Салтыковой
Анна Седокова после грандиозного скандала воссоединилась с мужем
Анна Седокова после грандиозного скандала воссоединилась с мужем
Алла Пугачева всегда выходила за малышей
Алла Пугачева всегда выходила за малышей
Львам украсить жилище, Тельцам уделить время детям: срочные советы всем знакам зодиака на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Львам украсить жилище, Тельцам уделить время детям: срочные советы

Топ на сегодня

Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах Иркутской области
638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»

Еще по теме

Пособия по безработице в 2020 году не вырастут
Правительство увеличило размер пособия по безработице
Правительство оставило размер пособия по безработице на 2017 год на уровне 2016 года
Кабмин оставил в силе размер пособия по безработице в России