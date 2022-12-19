. Председатель правления РДДМ Григорий Гуров пообещал вовлечь в работу движения всех детей России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Председатель правления РДДМ Григорий Гуров пообещал вовлечь в работу движения всех детей России

Председатель правления РДДМ Григорий Гуров пообещал вовлечь в работу движения всех детей России

Председатель правления РДДМ Григорий Гуров пообещал вовлечь в работу движения всех детей России

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) постарается вовлечь в работу каждого российского ребенка, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

Об этом он заявил на первом съезде РДДМ, который проходит в "Доме молодежи" в Москве.


"У нас огромное количество работы. Нам нужно вовлечь всех молодых ребят, всех детей. У нас больше 14 миллионов детей в стране, и мы должны каждому уделить внимание, мы должны каждого найти, мы должны каждому дать возможность для самореализации", - сказал Гуров.

Он отметил, что в движение вступят и его дети. Гуров добавил, что сейчас общество стоит "на пороге уникального времени", когда создается такое большое движение, которое "будет работать со всеми детьми нашей страны".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Наведем порядок в холодильнике: какие продукты нельзя хранить рядом
Наведем порядок в холодильнике: какие продукты нельзя хранить рядом
Председатель правления РДДМ Григорий Гуров пообещал вовлечь в работу движения всех детей России
Председатель правления РДДМ Григорий Гуров пообещал вовлечь в работу
Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир более справедливым"
Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир
Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины
Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины
Весы получат премию, а Скорпионы избавятся от долгов: финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Весы получат премию, а Скорпионы избавятся от долгов: финансовый
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым
Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым
Татьяна Буланова стала извращенной
Татьяна Буланова стала извращенной
Илья Авербух хочет больше детей от молодой жены
Илья Авербух хочет больше детей от молодой жены

Топ на сегодня

Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети

Еще по теме

Владимир Путин – молодежи на съезде РДДМ: "Мы сможем сделать мир более справедливым"
Основой нового молодежного объединения станет Российское движение школьников
Участники первого съезда РДДМ предложили создать программу бесплатных путешествий для молодежи
В правительстве Приангарья обсудили работу реготделения Российского движения детей и молодежи