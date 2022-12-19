. Председатель правления РДДМ Григорий Гуров пообещал вовлечь в работу движения всех детей России

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) постарается вовлечь в работу каждого российского ребенка, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

Об этом он заявил на первом съезде РДДМ, который проходит в "Доме молодежи" в Москве.

"У нас огромное количество работы. Нам нужно вовлечь всех молодых ребят, всех детей. У нас больше 14 миллионов детей в стране, и мы должны каждому уделить внимание, мы должны каждого найти, мы должны каждому дать возможность для самореализации", - сказал Гуров.

Он отметил, что в движение вступят и его дети. Гуров добавил, что сейчас общество стоит "на пороге уникального времени", когда создается такое большое движение, которое "будет работать со всеми детьми нашей страны".