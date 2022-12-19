. Президент и операционный директор Activision Blizzard покидает компанию





Компания Activision Blizzard уже скоро лишится своего президента и главного операционного директора — Даниэля Алегре. Об этом стало известно из информации, которая была предоставлена Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Согласно имеющимся данным, Даниэль покинет Activision Blizzard 31 марта 2022 года, когда подойдет к концу его текущий контракт. Отмечается, что он уйдёт из компании ради «другой возможности» в другом месте.

На данный момент не называется, кто может заменить Даниэля Алегре на его посту в Activision Blizzard. Сам Алегре присоединился к Activision Blizzard в 2020 году, до этого он работал на должности президента по глобальной розничной торговле и покупкам в Google.

Напомним, сейчас Microsoft находится в процессе слияния с Activision Blizzard, но у сделки возникли сложности, которые могут значительно затянуть дату ее завершения.