. Президент и операционный директор Activision Blizzard покидает компанию
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Президент и операционный директор Activision Blizzard покидает компанию

Президент и операционный директор Activision Blizzard покидает компанию


Компания Activision Blizzard уже скоро лишится своего президента и главного операционного директора — Даниэля Алегре. Об этом стало известно из информации, которая была предоставлена Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Согласно имеющимся данным, Даниэль покинет Activision Blizzard 31 марта 2022 года, когда подойдет к концу его текущий контракт. Отмечается, что он уйдёт из компании ради «другой возможности» в другом месте.

На данный момент не называется, кто может заменить Даниэля Алегре на его посту в Activision Blizzard. Сам Алегре присоединился к Activision Blizzard в 2020 году, до этого он работал на должности президента по глобальной розничной торговле и покупкам в Google.

Напомним, сейчас Microsoft находится в процессе слияния с Activision Blizzard, но у сделки возникли сложности, которые могут значительно затянуть дату ее завершения.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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